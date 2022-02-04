نورهان شعيب تعلن تعافيها من «أوميكرون»

أعلنت الفنانة نورهان تعافيها من متحور أوميكرون، الذي كانت أصيبت به منذ فترة قصيرة، موجهه الشكر إلى من اهتم بالسؤال على صحتها وكذلك إلى طبيبها المعالج.

دوت الخليج يرصد تعافي الفنانة نورهان شعيب من متحور أوميكرون.

شفاء نورهان شعيب

وكتبت نورهان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "حابة أطمن وأشكر جدًا كل الناس اللي وقفت جنبي ولو بكلمة، أنا أفضل كتير بفضل الله".

وأضافت: "كل الشكر للطبيب النبيل الدكتور أحمد جرير، اللي أنا فعلا غلبّته جدا معايا وكان له الفضل بعد كرم ربنا في تحسني وشفائي، ولا أراكم الله مكروه أبدًا في أنفسكم أو عزيز لديكم".

وسبق وأن أعلنت نورهان شعيب إصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك بعد أن ثبتت إيجابية المسحة.

نورهان شعيب تعرب عن صعوبة آلام المرض

وأعربت شعيب عن صعوبة الألم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "إيجابي.. طيب أنا كده خدت الكورونا و الدلتا و أدي الأوميكرون و كله عدي بصعابه الحمد لله، بس المرة دي بجد ايه دا !! ألم لا يوصف، لا شفت و لا هاشوف!".

آخر أعمال نورهان شعيب الفنية

وكان أخر أعمال نورهان في رمضان الماضي، مسلسل «بين السما والأرض» مع النجم هانى سلامة، العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد، وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

هذا و أعلنت عن مشاركتها في المسلسل الرمضاني «يوتيرن» ، ونشرت صورة لها أثناء تعاقدها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من ريهام حجاج وعبير صبرى وهشام عاشور وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخى ومحمد كيلانى وكريم قاسم وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

نورهان شعيب تتألق بأحدث جلسة تصوير

وكانت الفنانة نورهان، خضعت لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فيها بإطلالة غاية فى الجمال والأناقة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً من اللون الأبيض، ونشرت نورهان - حينها - صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فى جمالها وإطلالتها.

السيرة الذاتية لنورهان شعيب

يذكر أن نورهان ممثلة مصرية، ولدت في الإسكندرية في عام 1982، وتخرجت من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، وكان من أشهر أعمالها التليفزيونية: عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية.