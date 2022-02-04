منتصف الليل.. الجيزة تضبط أعمال تشييد وصب أسقف بالصف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تمكنت أجهزة الرصد بمحافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف فى ضبط أعمال بناء مخالف منتصف الليل، فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لضبط أي أعمال بناء مخالف وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشرع المخالف فى تشييد وصب اسقف لعقار تحت الإنشاء بمنطقة الشوبك، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة المواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفى نفس الإطار قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة حالات تعدى بالبناء بناحية بهرمس على مساحة 220 متر لعدد (2) حالة تعدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتواصل محافظة الجيزة مجهوداتها على مدار اليوم فى مواجهة مخالفات البناء ورصد الحالات المخالفة.

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