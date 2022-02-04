عاجل- أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن أسعار السرفيس بعد زيادة البنزين

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وفى أول إجراء من محافظ القاهرة، بشأن تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى، أكد عبد العال، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى والمرور على المواقف للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار اعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.