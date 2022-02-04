السفير المصرى بجنوب السودان يؤكد اهتمام الرئيس بقضايا الشباب

وأكد على الاهتمام الذى يوليه الرئيس لقضايا الشباب، ولاسيما شباب القارة الإفريقية، مستعرضاً بعض التوصيات الصادرة عن النسخ المختلفة للمنتدى والخاصة بتنمية قدرات الشباب الإفريقى.
كما استعرض السفير المصرى نشأة المنتدى ودوره الحالى كمنصة عالمية لشباب العالم لتبادل الآراء وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبهم، أعرب المشاركون عن بالغ الامتنان لاختيارهم ضمن مجموعة من شباب العالم للمشاركة فى هذا المحفل المحورى، وقدموا الشكر للقيادة المصرية ومنظمى المنتدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز.
كما أبرزوا انطباعاتهم الإيجابية عن المنتدى والفرصة التى يوفرها لتبادل الآراء والخبرات مع نظرائهم من المشاركين من كافة دول العالم من خلال الجلسات وورش العمل المتنوعة.
كما أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على إنشاء ورعاية تلك المنصة للتواصل بين شباب العالم من مختلف الجنسيات لعرض أفكارهم وإبداعاتهم، الأمر الذى يعكس إيمان الدولة المصرية بقدرات وإمكانات الشباب لتحقيق نهضة الدول، معربين عن الأمل فى استمرار تنظيم المنتدى.
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