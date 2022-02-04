الكشف على 1800 مواطن بقرى بنى سويف ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"





جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بنى سويف للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى" الأربعاء والخميس2 و3 فبراير الجارى"بقرية قاى مركز اهناسيا، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1801 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 56، معمل طفيليات 61،حالات الأشعة 2، استصدار 16 قرار علاج على نفقة دولة،تحويل 10حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 25 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لـ100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا،السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطن.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.