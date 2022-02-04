رئيس جامعة بنى سويف: ندعم الباحثين بكل الإمكانات لرفع مكانتها محليا ودوليا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تقدم الدعم اللازم لجميع الباحثين، مشيرا إلى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة بمجال الارتقاء بالبحث العلمى ودعم الباحثين بكل الإمكانات اللازمة ورفع اسم الجامعة عاليا على كل المستويات.





وهنأ رئيس جامعة بنى سويف فى بيان اليوم الجمعة، الدكتور عصام ضيف المدرس المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بعد إعلان المعهد الملكى الاسترالى للكيمياء، فوزه بجائزة أفضل طالب دكتوراه فى الكيمياء الكهربية على مستوى أستراليا ونيوزيلندا لعام 2021، مشيدا بالإنجاز الجديد الذى حققه عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف. من جانبه، عبر الدكتور عصام ضيف عن سعادته بتهنئة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ودعمه الدائم لأعضاء هيئة التدريس والعلماء، بالإضافة إلى دعمه للباحثين بكافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم على إجراء المزيد من البحوث العلمية والمشاركات الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

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