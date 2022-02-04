محافظ أسوان يكلف لجنة حياة كريمة بمعاينة مشروعات قرى نصر النوبة

وأشار المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على التفاعل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لها للإرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أوضح ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، أنه تم إسناد مشروع الصرف الصحى بقرية وادى العرب إلى مقاول بديل لتنفيذ أعمال المشروع مع مراعاة رفع نواتج الحفر من الشوارع أولاً بأول لضمان تسهيل حركة سير المركبات والمواطنين بالشكل المطلوب، فضلا عن إيفاد لجنة متخصصة من هيئة البريد وذلك للمعاينة الميدانية لمكتب البريد بالقرية تمهيدا لإدراجه ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بفرع هيئة البريد بأسوان للعام الحالى.
كما تم إدراج مشروع تطوير الوحدة الصحية بالقرية ضمن خطة مديرية الصحة للعام الحالى من أجل رفع كفائتها وضمان توفير الخدمات الصحية للأهالى على الوجه الأكمل.
وأضاف أنه جار تنفيذ مشروع توصيل كابلات وخطوط الكهرباء لتوفير الخدمة لأهالى نجعى الرحاب والقفايطة بالشكل المطلوب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وفى السياق ذاته واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية داخل قرى "حياة كريمة".
وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع أسوان، بأنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنفيذ 15 جلسة تدريبية بمشاركة مديرية الأوقاف داخل قرى حجازة والأحمدية والضما والعتمور قبلى ومدينة كوم أمبو استهدفت 819 سيدة.
وأشارت إلى أن الجلسات تناولت الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين، ورفع وعى السيدات حول المشكلات التى تتعرض لها المرأة، وتعزيز حقوقها الكاملة، والتصدى لظاهرة ختان الإناث، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع.
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