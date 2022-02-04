تقديم العلاج لـ13 ألفا و700 مواطن بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة سوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف الطبى على أكثر من 13 ألف و700 مواطن من خلال 9 قوافل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى ومراكز المحافظه الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال شهر يناير الماضى.





وأضافت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج بأنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وشملت تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، العصبية والنفسية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة" وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل ويتم توفير العلاج بالمجان. وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه يتم عقد ندوات تثقيف صحى وتواصل مجتمعى خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القرى لافتة الى انه يتم متابعة الإلتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ فعاليات تلك القوافل.

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