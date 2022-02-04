تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

جدة - نرمين السيد - وشملت القرارات تعيين الدكتور السيد أنور الملقى الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلى بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور أحمد مصطفى عبد الحميد الأستاذ بقسم طب ورعاية الحالات الحرجة بكلية الطب البشرى رئيسا لمجلس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة بالكلية. كما تضمنت القرارات إشراف الدكتور حسنى أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة بكلية التربية الرياضية على قسم الطب الرياضى بالكلية، وتكليف الدكتور هانى محمد زكريا الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية التربية الرياضية مشرفا على ملاعب جامعة بنها.

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