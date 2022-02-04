عاجل- صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا السبت نهارا مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد - معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
أما حالة الطقس ليلا شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شمالا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
الاسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 17 10
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 16 10
سيوة 17 09
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 16 10
الاسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 17 11
رفح 16 11
رأس سدر 16 09
نخل 14 01
نويبع 16 13
طابا 15 11
كاترين 07 03
الطور 17 08
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 11
الفيوم 16 09
بنى سويف 18 07
المنيا 18 07
أسيوط 18 07
سوهاج 19 07
قنا 19 07
الأقصر 20 09
أسوان 20 10
ادفو 20 08
أبوسمبل 19 08
الوادى الجديد 19 06
شلاتين 22 12
ابو رماد 22 12
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 13
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