نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشا تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادة لبنزين 80 و 92 و 95 والسولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقررت اللجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية ورفع أسعار البنزين بنسبة 25 في المئة صباح الجمعة وتحديد أسعار الديزل، قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آلية التسعير الآلي للمنتجات البترولية، قررت مراجعة أسعار بيع منتجات البنزين ثلاثة أنواع ابتداء من في التاسعة صباحا.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وأصبحت الأسعار كالآتي:

7.25 جنيه للبتر بنزين 80.

8.50 جنيه للتر البنزين 92.

9.50 جنيه للتر بنزين 95.

وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

زيادة سعر البنزين

تصدر اللجنة قراراتها على أساس ربع سنوي، وفي اجتماع عقد بعد نهاية ديسمبر من العام الماضي قررت إضافة البنزين والتوصية بمراجعة الأسعار السائدة في السوق المحلية للربع من يناير إلى مارس 2022.

في عام 2019 بدأت الحكومة في تطبيق آلية تسعير آلية لبعض المنتجات البترولية بعد تحرير الأسعار في خطة للتخلص التدريجي من الدعم لهذه المنتجات.

تتكون الآلية من مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة يحددها رئيس الوزراء و “تحديد متوسط ​​سعر برنت للربع السابق” وسعر صرف الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي بناءً على تطور أسعار النفط العالمية، بشرط أن يكون هناك زيادة أو نقصان يكون الحد الأقصى أكثر من 10٪.

خلال العام الماضي ، رفعت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات في أبريل ويوليو وأكتوبر 2021 إلى 25 قرشا للتر الواحد مع الحفاظ على أسعار الديزل دون تغيير.

قرار لجنة التسعير التلقائي

قررت لجنة التسعير التلقائي في بيان لها في 4 فبراير 2022، زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه بمقدار 25 قرشًا للمرة الرابعة على مدى ثلاثة أشهر (يناير 2022 إلى مارس 2022) مع الاستمرار في إصلاح الديزل، تغيرت أسعار البنزين من 7 جنيهات استرلينية للتر إلى 80 جنيها استرلينيا للتر إلى 7.25 جنيهات استرلينية للتر، سعر البنزين 92 جنيهًا مصريًا للتر بدلاً من 8.25 جنيهًا ، والبنزين 95 سعره 9.50 جنيهًا للتر بدلاً من 9.25 جنيهًا للتر، والديزل 6.75 جنيهًا للتر دون تغيير.