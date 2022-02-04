نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مختلفة الشدة على القاهرة والمحافظات والأرصاد تحذر: وصلنا لذروة عدم الاستقرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد عدة مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى هطول أمطار متفاوتة الشدة بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية التي تواجهها البلاد واليوم الجمعة تبلغ ذروتها في جميع المناطق، كشف مكتب الأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تظهر دفقًا مستمرًا من السحب الرعدية مع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في المنطقة الساحلية الغربية (الإسكندرية – سيدي عبد الرحمن – العلمين) ومنطقة شمال الدلتا (البحيرة)، وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت تكون أقل حدة مع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء وتتأثر مناطق من الوجه البحري ومدن القناه الآن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة.

حالة الطقس اليوم

انخفضت درجات الحرارة نسبيًا اليوم الجمعة مما أدى إلى برودة الطقس خلال النهار في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والساحل الشمالي الغربي وشمال الوجه البحري والساحل الشمالي الشرقي ووسط سيناء، بارد في كل مكان في الليل. الوصول إلى الصقيع وسط شبه جزيرة سيناء.

قال مكتب الأرصاد الجوية إن السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على الساحل الشمالي الغربي وشمال الوجه البحري قد يصاحبها أمطار معتدلة إلى غزيرة وعواصف رعدية في بعض الأحيان. الساحل الشمالي الشرقي لميتا وسيناء وهناك عواصف رعدية متقطعة في المنتصف. بورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين.

واليوم هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى معتدلة وفي بعض الأحيان عواصف رعدية في القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة إلى معتدلة وأحياناً عواصف رعدية فوق غرب مصر والمنوفية وشرق وشمال مصر ونشاط الرياح في جميع المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: