هيئة الأرصاد: حالة الطقس اليوم الجمعة سحب وأمطار وعدم إستقرار في الأحوال الجوية

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس في جمهورية مص العربية، خاصة في ظل تأكيدات من هيئة الأرصاد الجوية المصرية بسوء في الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة على مناطق من أنحاء البلاد، وهو ما أكدت عليه الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية فيما يخص حالة الطقس اليوم الجمعة هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة في شدتها على مناطق من شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية (السلوم – سيدي براني – مرسى مطروح – الإسكندرية – دمياط – رشيد – بورسعيد – العريش – رفح المصرية)، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج).

نشاط للرياح وإضطرابات حركة الملاحة

وأضحت منار غانم أيضا عن وجود نشاط للرياح، لتسجل سرعات بين 40/50 كم في الساعة، مما يؤدي إى زيادة الإحساس بالبرودة، بالإضافة إلى إضطرابات في حركة الملاحة، ويتجاوز إرتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط 4 إلى 5 أمتار، مع العلم أن درجات الحرارة ستنخفض لكن ليس مثل الشكل البارد جدا كما كان الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16:17 بالقاهرة الكبري.

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الجمعة 4 فبراير في كافة المحافظات المصرية