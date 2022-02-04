/677277/في-عمل-دائم-وزير-الشباب-والرياضة-يتابع-آخر-تطورات-الإنشاء-بنادي-شيراتون

عقب وصوله مطار القاهرة الدولى قادماً من الكاميرون بعد حضور مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميرونى وانتهت بفوز مصر والتأهل إلى نهائى البطولة الإفريقية، قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بفرع نادي النادي بشيراتون، للاطمئنان على جميع التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بالمكونات الإنشائية بالنادى، وموقف الانتهاء من اللمسات النهائية للبنية التحتية به تمهيدا للافتتاح والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تفقد وزير الشباب والرياضة إنشاءات النادي التي تتنوع ما بين مبنى إداري، و صالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي ، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية وقاعة الاحتفالات.

أكد أشرف صبحي أهمية سلسلة نادي النادي وما تقدمه من خدمات شبابية ورياضية لأبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين، مشيراً أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية.

منتخبات مصر في مختلف المحافل

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطنى للتايكوندو ، وإثبات تألقهم، وقدرتهم على الفوز فى مختلف المحافل الدولية التى يشاركون بها، وتقديم أداء مشرف وتحقيق انجازات عديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

لفت أشرف صبحى أن الانجازات المحققة مع بداية عام ٢٠٢٢م فى مختلف الألعاب الرياضية تُبشر بعام ملىء بإنجازات جديدة يصنعها أبطال مصر الرياضيين الذين تقدم لهم الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كل الدعم والمساندة لمواصلة الفوز فى مختلف المنافسات.

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر بالكاميرون

قدم وزير الرياضة التهنئة للاعبى للمنتخب الوطنى على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباراة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وفوزهم فى المباراة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة بشكل يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ثمن أشرف صبحى على دعم الجماهير المصرية ومؤازرتهم للاعبى المنتخب خلال مشوار البطولة، وتحفيزهم الدائم للاعبين بمواصلة الانتصارات والتفوق والفوز فى المباريات، متمنياً التوفيق للاعبين فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى البطولة.