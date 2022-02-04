/677285/بدء-مراسم-افتتاح-اولمبياد-بكين-2022-بمشاركة-الرئيس-السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، والتى تقام في العاصمة الصينية بكين فى الفترة من 4 حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة ورؤساء العالم، يعتبر الأولمبياد الشتوي حدث رياضي عالمي يقام كل 4 سنوات تقام فيه منافسات الرياضات التي تُمارس على الجليد والثلج.

دوت الخليج

دورة الالعاب الاوليمبية الشتوية 2022

هذا ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022.

تجدر الاشارة إلى أن لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، قد أكد أن مشاركة الرئيس السيسى فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين، تمثل التجسيد الكامل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وهو أيضا الدليل الحى على صداقة الشعوب بين الصين ومصر وبين الصين والدول الإفريقية.

واكد ليتشيانج على ثقته بأن اللقاء وجها لوجه بين الرئيس الصينى شى جين بينج والرئيس السيسى سيحدد الاتجاه وسيضخ دفعة قوية لبناء مجتمع المصير المشترك بين الصين ومصر فى العصر الجديد، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى سيقيم مأدبة الترحيب على شرف رؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الحكومات وأعضاء العائلة الملكية ورؤساء المنظمات الدولية، بمن فيهم الرئيس السيسي، والذين يأتون إلى الصين لحضور مراسم الافتتاح، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم.

وأفاد السفير الصيني، بأن إضاءة برج القاهرة بالألون جاء فى يوم 24 يناير الماضى لمدة عشرة أيام وذلك مع بدء العد التنازلى على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين بثلاث لغات هى الصينية والعربية والإنجليزية، الذى يمثل برج القاهرة المتلون ونهر النيل الهادئ والمناظر الجميلة.

وتقام دورة ألعاب الأولمبياد الشتوي 2022 في العاصمة الصينية بكين، ومدينتين مجاورتين لها، هما تشونجلي ويانقينج،حيث ووقع الاختيار على بكين في الدورة الـ128 للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عام 2015، بعد تفوقها على مدينة ألماتي في دولة كازاخستان.

وتشارك في =هذه النسخة 91 دولة من مختلف قارات العالم، حيث تشارك المملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب، ومن المقرر أن تشارك السعودية في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية (التزلج الألبي)، وبشكل إجمالي يشارك في تلك النسخة 2861 رياضيا.