/677288/النائب-حسن-عمار-دخول-مصر-لمؤشر-جي-بي-مورجان-خطوة-محفزة-للاستثمار-في-أدوات-الدين-وجاذبة-لرؤس-الأموال-الأجنبية

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان، يعد شهادة جديدة في ثقة مجتمع المال والاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري و ما تلاه من اصلاحات اقتصادية علي مدار السنوات السابقة بخلاف الاجراءات المكملة خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا للابقاء علي تلك المكتسبات بالتوازي مع التوجهات الدولية لتقليص اسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم.

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مصر نجحت في تطبيق متطلبات البنك الدولي

وأضاف "عمار"، أن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك الدولى فى إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار، لافتاً إلى أن مصر خلال شهر يوليو الماضي كان لها تجربة رائدة في طرح أول سنداتها الخضراء علي مستوي افريقيا والشرق الأوسط والتي لاقت قبولا غير منقطع النظير لتصل جملة الاكتتابات التي تقترب من ملياري دولار ويبلغ حجم العطاء 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليونا فقط.

مصر ثاني دولة في الشرق الأوسط تنضم لمؤشر جي بي مورجان

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن انضمام السوق المصرية لمؤشر جي بي مورجان كثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لذلك المؤشر خطوة ستكون محفزة للاستثمار في ادوات الدين وجاذبة لرؤس الأموال الأجنبية في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا.

وزير المالية يعلن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.