جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسى، بعد إعلان الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والمازوت.





ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ومسىٔولى إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام الساىٔقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة. وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام الساىٔقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيوم تصدر بيانًا عاجلا بخصوص أسعار الأجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.