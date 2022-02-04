عاجل- الأرصاد تكشف بالقمر الصناعى قوة الأمطار بالمحافظات (صورة)

جدة - نرمين السيد - وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم الأنحاء، كما هى موضحة بصورة القمر الصناعى، وتتجدد الأمطار مع الوقت بسبب دخول رياح شمالية محملة بالرطوبة. وخلال الساعات المقبلة تنتقل الحالة الجوية لتصل إلى المناطق الشرقية لتزداد فرص سقوط الأمطار على سيناء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس ليلا.

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