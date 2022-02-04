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عاجل- الأرصاد تكشف بالقمر الصناعى قوة الأمطار بالمحافظات (صورة)

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فهمى غالى 2022-02-04 16:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم الأنحاء، كما هى موضحة بصورة القمر الصناعى، وتتجدد الأمطار مع الوقت بسبب دخول رياح شمالية محملة بالرطوبة.

وخلال الساعات المقبلة تنتقل الحالة الجوية لتصل إلى المناطق الشرقية لتزداد فرص سقوط الأمطار على سيناء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس ليلا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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