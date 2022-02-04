بعد زياة أسعار البنزين.. بيام مهم من محافظ بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عدم الزيادة فى تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة،، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدا وهى "25 قرشا فقط"





وشدد محافظ بنى سويف على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أى مخالفات فى هذا الشأن، مكلفا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ بنى سويف عدم السماح بأى مخالفات فى هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين فى هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وكانت لجنة التسعير التلقائى قد قررت رفع أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى رفع أسعار البنزين 25 قرشا، مضيفة أنه تم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة،حيث قررت وزارة البترول تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم لتكون: 7.25 جنيها للتر البنزين 80، و8.50 جنيهات لتر البنزين 92، و9.50 جنيهات لتر البنزين 95، على أن يستمر العمل بأسعار السولار 6.75 جنيه