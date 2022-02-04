المنوفية تطلق عددا من أسماء الشهداء على المدارس الحكومية

كما وافق على إطلاق اسم الشهيد مساعد محمد محمد محمد سلامة على مدرسة النصر الابتدائية بسرس الليان، يأتى هذا فى إطار جهود محافظة المنوفية لتخليد أسماء الشهداء والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.
كما وافق محافظ المنوفية على الطلب المقدم من أهالى قرية شما – مركز أشمون بتغير اسم مدرسة الأنجب الحديثة للتعليم الأساسى الى مدرسة شهداء شما للتعليم الأساسى،.
ووافق المحافظ على الإلتماس المقدم من أهالى مركز تلا على تغير اسم حديقة الطفل بتلا الى حديقة جيهان السادات، كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 61.55م2 بناحية قويسنا البلد بمركز قويسنا لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجى لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.
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