سفيرنا فى طوكيو: 2022 يمثل خصوصية فى العلاقات بين مصر واليابان

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير، إلى ما يمثله العام الجارى من خصوصية على صعيد العلاقات المصرية اليابانية، وذلك فى ضوء الاحتفال بعدة مناسبات توثق مدى عمق وتاريخية الأواصر التى تربط بين الدولتين.

وأضاف أن حجم الأعمال التى يتم إنجازها بإيقاع سريع فى الوقت الراهن وعلى مختلف المستويات كان له الأثر الأكبر فى جذب العديد من الشركات الأجنبية من أجل الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة فى مصر، وهو ما ينعكس كذلك على الشركات اليابانية التى تسعى للفوز بهذه الفرص الاستثمارية.

من جهته، أشار رئيس مجلس الأعمال فى هذا الصدد، إلى أهمية مصر بالنسبة لمجتمع الأعمال باليابان، بالإضافة لشغف المجتمع اليابانى بالحضارة المصرية، الأمر الذى يقوم مجلس الأعمال المشترك معه ببذل جهود حثيثة من أجل جذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر.

تطرق الاجتماع أيضا إلى أن قمة "تيكاد 8" المقبلة المنتظر أن تستضيفها تونس خلال العام الجارى ستكون فرصة هامة لكى يضطلع مجلس الأعمال المشترك فى البلدين بمسئولية كبيرة إزاء استثمار ذلك الحدث الضخم من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتعميق أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين سواء على صعيد التعاون الثنائى أو من خلال التعاون الثلاثى فى إفريقيا.