بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين

انطلق، بعد ظهر اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر"، وكجزء من الحفل، أقيم طابور عرض للرياضيين بمشاركة 91 وفدًا ممثلاً للدول المشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.

ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.

ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109 مسابقات، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.

ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.

والأولمبياد الشتوي هو حدث رياضي عالمي يقام كل 4 سنوات تقام فيه منافسات الرياضات التي تُمارس على الجليد والثلج، والتي لا يتم لعبها في الحدث الأكثر شهرة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أو الأولمبياد الصيفي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد توجه صباح أمس، إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين اليوم 4 فبراير.

وتأتي مشاركة الرئيس، في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.