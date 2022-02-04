نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدًا تقلبات سيئة جدًا في الطقس وسقوط أمطار رعدية وقطع ثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس غدًا ، سقوط أمطار رعدية وتعرض البلاد لمنخفض جوي شديد خلال ساعات، حيث أكدت الدكتورة منار غانم وهي عضو مجلس إعلامي هيئة الأرصاد الجوية على أن البلاد سوف تتعرض لسقوط الأمطار على المناطق الغربية للبلاد وكذلك السواحل الشمالية الغربية ومنطقة السلوم، وسوف تمتد الأمطار بطريقة تدرجية حتى مطروح ومدينة الأسكندرية وكافة محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى مناطق القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا

كما أضافت منار غانم أن الأمطار سوف تزداد بشدة في المساء.

حيث تكون خفيفة إلى متوسطة في فترة النهار.

ولكن خلال الليل سوف تتعرض المناطق المذكورة إلى أمطار غزيرة.

كما سوف يصاحب هطول الأمطار البرق والرعد.

بالإضافة إلى أنه سوف يوجد حبات من الثلج والبرد تتساقط خلال الليل.

تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد البرودة

كما أوضحت عضو مجلس إعلام الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد تقلبات شديدة في حالة الطقس.

وذلك سوف يكون خلال الساعات القاددمة بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي.

ذلك المنخفض الجوي سوف يكون على سطح البحر المتوسط.

كما يوجد امتداد أيضًا لمنخفض جوي آخر ولكن في الطبقات العليا للجو.

تقلبات سيئة للطقس

أشارت الدكتورة منار غانم على أن هذا المنخفض الجوي البارد يوجد حاليًا في الجهة الغربية من البلاد، لكن مع مرور ساعات ليست طويلة ومع قدوم الليل سوف يقوم هذا المنخفض الجوي الشديد البرودة بالانتقال إلى شرق البلاد.

وأكدت على أن ذلك المنخفض الجوي سوف يكون سببًا في حدوث تقلبات سيئة جدًا في حالة الطقس، كما أنه لا يوجد استقرار من الناحية الجوية، كما أن هناك نشاط شديد وواضح لحركة الرياح خلال الساعات القادمة.

سوف تكون الرياح النشطة التي تتعرض لها البلاد هي رياح جنوبية غربية، وسوف تكون مصاحبة بالكثير من الأتربة والرمال مع وجود شبورة خاصة على الطرق الصحراوية للبلاد والطرق المكشوفة مما يعيق ذلك ويحجب الرؤية.

حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية المزارعين والسائقين من ذلك المنخفض الجوي وتنبه على ضرورة الالتزام بالملابس الثقيلة وارتدائها خلال ساعات الليل ويفضل عدم الخروج في تلك الأجواء الباردة التي تتعرض لها البلاد في المساء.