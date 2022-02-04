/677287/إيقاف-مبارتين-وغرامة-عشرة-ألاف-على-كيروش-بعد-مباراة-مصر-والكاميرون

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، غراماة مالية، وإيقاف مبارتين، للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد أحداثث مباراة فريقه أمام منتخب الكاميرون في لقاء نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت غرامات الاتحاد الإفريقي على كيروش، بتغريمة 10 ألاف دولار، وإيقاف مبارتين، بعد تلفظة على حكم المباراة بكلمات غير رياضية، والتي جمعت بين مصر والكاميرون.

أشهر الجابوني بكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون، بطاقة حمراء لكارلوس كيروش، بعد إعتراض الأخير علي جاساما، في قراراته أثنناء أحداث المباراة، ليخرج له بطاقتي صفراء، وفي النهاية تحمر في الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة الأصلي.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.

منتخب الكاميرون أمام مصر

بدأ منتخب الكاميرون يتحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

كأس أمم أفريقيا

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.