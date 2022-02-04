/677297/اليوم-عرض-فيلم-الإنس-والنمس-بمهرجان-جمعية-الفيلم

يعرض اليوم الجمعة، فيلم «الإنس والنمس» للفنان الكوميدي محمد هنيدي بمهرجان جمعية الفيلم فى دورتيه الـ47 و48 في سابع أيام فعالياته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم الإنس والنمس بمهرجان جمعية الفيلم.

فيلم الإنس والنمس

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

أبطال فيلم الإنس والنمس

والفيلم من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهومن قصة وإخراج شريف عرفة.

من جانبه، يُعرف الفنان محمد هنيدي بمتابعته الجيدة لكل مباريات كرة القدم المصرية والعالمية، خاصة التي يشارك فيها المنتخب المصري عن غيره من منتخبات العالم، ويقدم تعليق على المبارة من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بطريقته الخاصة.

محمد هنيدي عن بداية مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني

بدأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي تعليقاته على مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الكاميروني اليوم 3 فبراير ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية، بنشره لصورة مركبة لكحم المباراة وعلق عليها:" الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلًا في حرب .. ومابيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسة عايش".

وعلق الفنان محمد هنيدي بسخرية عن بعض الإنذارات التي يعطيها حكم مبارات مصر والكاميرون للاعبين طوال الوقت، وكتب:" النني إنذار عشان مش قاصص ضوافره وممكن يخربش الاعيبه".

وبعدها علق هنيدي على الإنذارت بالترد الكثيرة التي يعطيها حكم المباراة للاعبي المنتخب الوطني المصري، ونشر صورة له وكتب ساخرًا:" متبصلهوش لحسن يطردك".

محمد هنيدي بعد فوز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني

واحتفل محمد هنيدي مثل الكثير من الفنانين والمصرين على مواقع التواصل الإجتماعي بفوز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني في المباراة قبل الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، كتب تغريدة من خلال حسابه ارسمي على موقع تويتر، وهنأ المنتخب المصري بالفوز وأشاد بأداء أبو جبل حارس المرمى المصري، وكتب:" مبروك لمصر ... مبروك لمصر ... الحمد لله الحمد لله .. ابو جبل"، وأعاد اسم أبو جبل عدد من المرات للتأكيد على أنه سبب أساسي في فوز المنتخب الوطني في مباراة اليوم.