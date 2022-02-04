أكثر من 2000 مشارك فى مسابقة «اعرف بلدك» بمعرض الكتاب (صور)

جدة - نرمين السيد - كما حظيت المسابقات اليومية والمسابقة الكبرى "أعرف بلدك" التى ينظمها الجناح على نسبة مشاركة مرتفعة، وفاز العديد من المشاركين بالجوائز اليومية التى تتمثل فى مستنسخات أثرية وكتيبات تعليمية وسياحية عن تاريخ مصر العريق ومعالمها السياحية.

وأشارت آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أنه أوائل الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن 30 فائزا من المشاركين فى المسابقة الكبرى "أعرف بلدك"، والتى شارك فيها حتى الآن أكثر من 2000 مشارك من رواد المعرض من جميع الأعمار، وستنظم الهيئة للفائزين رحلة مجانية لزيارة بعض المعالم السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، وذلك فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين.

كما أقبل زائرى المعرض على الكتب المعروضه بجناح الوزارة والتى تضم كتب ومراجع علمية بالدارسين والمهتمين بعلم الآثار، وكذلك كتب تعليمية للأطفال تتضمن محتوى فنى بسيط لربط الأطفال بتاريخ وحضارة بلادهم، وتنمية خبراتهم وتعريفهم بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التى تتمتع بها مصر.

وأوضحت الدكتورة نجوى متولى مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمى بالمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال الأسبوع الأول من المعرض تم بيع أكثر من 1000 كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للآثار، حيث تم منح رواد المعرض نسبة تخفيض مقدارها 50 % على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض.