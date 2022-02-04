عاجل- السيسى يشارك فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصينى "شى جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.





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