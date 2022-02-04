محافظ المنيا: لا زيادة فى تعريفة المواصلات العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة أو تغيير فى أسعار الركوب، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة دون المساس بأسعار السولار.





وشدد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين. ودعا محافظ المنيا، المواطنين إلى إرسال أى شكاوى بمخالفات لرفع أسعار تعريفة المواصلات، ويمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114، بالإضافة إلى رقم واتس الشكاوى لخدمة المواطنين 01100585052 وكذلك رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور. وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبات سعر السولار اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 الساعة التاسعة صباحا، وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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