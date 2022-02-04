مواعيد مباريات كاس العالم للانديه والقنوات الناقلة

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انطلقت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، أمس الخميس، الثالث من فبراير الجاري، بمباراة الجزيرة وإي سي بيراي البرتغالي، على ملعب محمد بن زايد بدبي، والتي حسمها أصحاب الأرض برباعية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحتضن الأراضي العربية الإماراتية، بطولة كأس العالم للأندية 2022، من الثالث من فبراير الجاري، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

انتهت أحداث الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، أمس في لقاء جمع بين الجزيرة بطل الدوري الإماراتي والبلد المستضيف، مع ممثل أوقيانوس، فريق إيه سي بيراي، برباعية مقابل هدف لأصحاب الأرض، ليضرب المستضيف موعد بالدور الثاني.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

5 فبراير: الأهلي ومونتيري المكسيكي، الساعة السادسة والنصف.

6 فبراير: الجزيرة والهلال، الساعة السادسة والنصف مساء.

نصف نهائي كأس العالم

8 فبراير: الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، مع بالميراس، في الساعة السادسة والنصف مساء.

9 فبراير: الفائز من الهلال والجزيرة، مع تشيلسي، في الساعة السادسة والنصف مساء.

المركز الخامس

9 فبراير: الساعة الثالثة والنصف مساء.

المركز الثالث

12 فبراير: الساعة الثالثة والنصف مساء.

نهائي كأس العالم للأندية

12 فبراير: الساعة السادسة والنصف مساء.

القنوات الناقلة للبطولة:

تنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني،شركة الرياضية السعودية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2022 بدبي، على موقع حجز تذاكر مباريات البطولة، من خلال شبكة التواصل الإجتماعي، لتوفير سبل الراحة للمشجعين ومحبي الرياضة العالمية، في حجز تذاكر المباراة التي يريد حضورها وهو في منزله.

نجح مسئولو الرياضة العربية الإماراتية، في الظفر بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد إعتذار اليابان على التنظيم، بسبب تفشي فيروس كورونا في موجته الرابعة في مختلف البلاد.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

يخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة، يوم السبت المقبل 5 فبراير أمام فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.