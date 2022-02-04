/677299/خاص-تعافي-غادة-عبد-الرازق-من-متحور-أوميكرون

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، الأربعاء الماضي، الموافق 26 يناير عن إصابتها بفيروس أوميكرون، لتنضم لقائمة مصابي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

دوت الخليج يرصد تعافي النجمة غادة عبد الرازق من متحور أوميكرون.

غادة عبد الرازق تكشف لـ دوت الخليج آخر تطورات حالتها الصحية

وكشفت غادة عبد الرازق لموقع «دوت الخليج» عن تعافيها من أوميكرون قائلة: "شُفيت من الفيروس الحمد لله".

غادة عبد الرازق تنفي مشاركتها في الموسم الرمضاني 2022

من جانبه، أوضحت غادة عبد الرازق في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري"

غادة عبد الرازق تكشف عن نيتها في اعتزال الفن و كشفت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الأولى، عن نيتها في اعتزال التمثيل في وقت سابق، وتفكيرها في ارتداء الحجاب، بسبب كثرة الضعوطات عليها خلال فترة كانت تعاني بها ن حالة نفسية سيئة.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا: “من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيًا وأتحجب وأبعد عن الفن نهائي”.

وأضافت: “وفكرت في الاعتزال مرة أخرى، منذ 4 سنوات كنت عايزة أعتزل الفن، من كتر ما أتخنقت كنت عايزة أهج وأبعد”.

صعوبات واجهت عبد الرازق منذ الطفولة

وتحدث أيضا، عن صعوبات واجهتها منذ الطفولة، فقالت: "لأول مرة في حياتي أبوح إن الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني، لكن اكتشفت إنه كان غصب عني، وأكيد في حاجات شرختني".

وأضافت: "في حاجات كتير أثرت عليا من صغري، وفاة والدي وأنا صغيرة، وأمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه، وإني مهتمتش ببنتي روتانا لما كانت محتاجاني، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس، ومش عارفة أغير ده دلوقتي."

وتابعت: "مفيش حد بينسى حاجة، وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدوا أو دكتور بتعالج 10% مش أكتر."

غادة عبد الرازق تهنئ ابنتها بمناسبة خطبتها

وكانت قد احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بخطبة ابنتها، فشاركت متابعيها صور من حفل خطبة ابنتها روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفبديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "مبروك يا حبيبتي يا روحي ويا كل شيء لي في هذه الحياة، أتمنى أن تعطيكِ حياتك المقبلة كل ما تتمنينه أنتِ وطفلتك لأنك تستحقين.. أحبك جدًا".