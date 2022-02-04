/677300/قلبه-مليان-بالإيمان-والخير-صلاح-عبد-الله-ينعي-وفاة-الراحل-جلال-الشرقاوي

دوت الخليج يرصد نعى الفنان صلاح عبد الله لصديقه المخرج الكبير جلال الشرقاوي

وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”:”وزى ما يكون الحزن قال لى معقولة تنام فرحان وتقوم فرحان وأسيبك.. لأ لازم تعرف إن حبيبك أستاذك أستاذ الأساتذة اللى عشت فى مسرحه 6 سنين كاملين مُعَزز مُكرَّم وقربت منه قوى وشفت قلبه المليان بالإيمان والطيبة والخير، وماشفتش منه غير كل الحب والحنية، أرجوكم الفاتحة والدعاء فى هذه الجمعة الطيبة المباركة للعملاق الأستاذ جلال الشرقاوى".

وفاة جلال الشرقاوي

وفي صباح اليوم الجمعة، أعلنت ابنة المخرج جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبر وفاة والدها، وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".

إصابة جلال الشرقاوي بكورونا

وأعلنت عبير الشرقاوي ابنة المخرج جلال الشرقاوي منذ أسابيع عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”، قائلة: “بابا أصيب بكورونا و الرئة فيها مشاكل.. رجاءآ الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت”.

يشار إلى أن المخرج جلال الشرقاوي له تاريخ طويل فى الفن خاصة في مجال المسرح، وهو من مواليد 14 يونيو 1934، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة سنة 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز سنة 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا سنة 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا سنة 1962 قسم إخراج.

وعمل في بداية حياته مدرس للعلوم وشغل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و 1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التي أخرجها، " دنيا حبيتي، دنيا أراجوزات، كوتش، أنا متفائل تصور، حودة كرامة، أشطة وعسل، الجنزير، دستور يااسيادنا، الخديوي، تتجوزيني ياعسل، بحبك يامجرم، عطية الإرهابية “.