محافظ جنوب سيناء: لدينا مساعى لتنويع الأسواق السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن تسعى لتنويع الأسواق السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه يوجد مساعى من وزارة السياحة، لتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المنتجعات السياحية بجنوب سيناء من منطقة وسط آسيا وإفريقيا.





​وقال محافظ جنوب سيناء فى تصريح اليوم، إن المحافظة شهدت قدوم وفد من أوزباكستان وذلك ضمن برنامج سياحى، مشيرا إلى أن الوفد قام بأداء صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ ضمن مجموعة رحلات خلال برنامجهم السياحى. وأضاف فودة بأن الوفد أعرب عن إعجابه بالمدينة الساحرة وبالمجهودات المبذولة فى المدينة الساحرة والحفاظ على جمالها ورونقها، وأن مدينة شرم الشيخ هى المقصد السياحى الأول للشعب الأوزباكستانى، كما أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بما شاهده فى شرم الشيخ وخاصة الطقس والنظافة وحسن معاملة السائحين. وقام الوفد بأداء صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ ضمن مجموعة رحلات خلال برنامجهم السياحى، كما حرص على التقاط الصور التذكارية داخل المدينة.

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