الوحدات المحلية بأسوان تستكمل جهودها فى رفع تراكمات القمامة

جدة - نرمين السيد - رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، اليوم الجمعة، تراكمات مدخل أدفو الجنوبى بعزبة تلى بحوالى 120 طن تراكمات مبانى قامت السيارات المخالفة بإلقاءها ليلا، وتم التعامل معها لنقلها إلى المدفن العمومى، بجانب رفع تراكمات المخلفات ورتش الحفر بحوالى 80 طنا، والناتج من إدخال شبكات مشروع الغاز الطبيعى بشوارع المدينة.





وذكرت المحافظة - فى بيان - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، نفذت أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بوسط المدينة، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمواجهة ظاهرة تواجد الباعة الجائلين فى السوق الأسبوعى، حيث تم نقلها من أعلى خطوط قطار الدوكوفيل المخصص لنقل محصول القصب، وأيضا فى الشوارع الداخلية بدعم من قوات أمن نقطة شرطة السباعية وأجهزة الوحدة المحلية فى إطار خطة تفريغ المدن من الأسواق العشوائية ولاسيما التى تشكل خطورة على أرواح وسلامة المواطنين. وأضاف البيان أن مدينة أبوسمبل السياحية شهدت وضع اللمسات الجمالية استعدادا لاستقبال مهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل فى 21، 22 فبراير الجارى من خلال أعمال النظافة والتطوير والتجميل مع التشجير والبلدروات والدهانات، وكذا غسيل الأرصفة. وعلى صعيد متصل، شهدت مبادرة "النظافة ثقافة قريتنا الجميلة" بقرى أبو الريش شمال مركز أسوان، استكمال فعالياتها على الطريق الزراعى الشرقى أسوان - القاهرة، وأيضا نجوع "الشديدة والحجاب والشيخ على وأبوالريش بحرى والأعقاب".

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