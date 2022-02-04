عواصف وانخفاض فى درجات الحرارة.. حالة من عدم الاستقرار تضرب الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمواجهة أى آثار للعواصف الترابية والطقس الشتوى غير المستقر.

وأكد محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان له اليوم، على ضرورة توخى الحذر والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة تأثير العواصف والطقس غير المستقر، بالإضافة إلى إستعداد المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية، ونقاط الإسعاف ورفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر وتتواصل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة وتلقى البلاغات فى ظل العواصف الترابية والإنخفاض فى درجات الحرارة.