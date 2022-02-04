هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبى المنتخب حال التتويج ببطولة أمم إفريقيا 2021

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توصله إلى اتفاق مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، لرصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب الوطني المصري حال الفوز باللقب الإفريقي.

وخلال اتصاله بوزير الشباب والرياضة، قدم طلعت مصطفى التهنئة للوزير على الإنجاز الكبير بوصول منتخب مصر إلى نهائي البطولة الإفريقية والعروض القوية التي يقدمها لاعبو مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفوزهم على منتخب الكاميرون صاحب الأرض أمس، والتأهل إلى نهائي البطولة.

10 ملايين جنيه لبعثة المنتخب حال التتويج بلقب البطولة.

وتم الاتفاق على رصد مكافأة من مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 10 ملايين جنيه لبعثة المنتخب حال التتويج بلقب البطولة، وذلك إهداءً من المجموعة للاعبي المنتخب تشجيعًا لهم وتقديرًا لأدائهم وجهدهم وإنجازهم الذي يحققونه بالبطولة.

ومن جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لهشام طلعت مصطفى على التعاون المثمر مع الوزارة في دعم ورعاية اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، مثنيًا على الدور المجتمعي لمؤسسات القطاع الخاص، والتعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة في رعاية مختلف البرامج والمشروعات المنفذة النشء والشباب.

المكافأة من مجموعة طلعت مصطفى

أكد وزير الرياضة أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين من قبل مجموعة طلعت مصطفى ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح المنظمة، معربًا عن تقديره لجميع اللاعبين على الظهور المميز، وإصرارهم على مواصلة الفوز سعيًا لتحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة.

ولفت الوزير إلى أن تلك المكافأة وغيرها من المكافآت التحفيزية لا تكافئ المجهود والأداء والنتائج المبهرة التي حققها المنتخب الوطني؛ إلا أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئة المنتخب واللاعبين خير مكافأة وتقدير للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها كونها تنبثق من حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية الرياضة المصرية بما وضعها في مكانة عالمية وريادة قارية غير مسبوقة.

المنتخب المصري يلتقي السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.