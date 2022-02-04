أسعار البنزين الجديدة في مصر والتنمية المحلية تكشف حقيقة رفع تعريفة ركوب المواصلات

اسعار البنزين الجديدة في مصر، أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، وهي اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتسعير المنتجات البترولية في مصر، وذلك بعد رفع الدعم عن البنزين وربط السعر المحلي بالأسعار العالمية، وتقوم تلك اللجنة بإعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، حيث تقوم إما برفع سعر البنزين أو خفض السعر وفقاً للمتغيرات العالمية على أن يكون الارتفاع والانخفاض لا يتجاوز عن 10% من سعر البنزين في الأسواق.

أسعار البنزين الجديدة في مصر والتنمية المحلية تكشف حقيقة رفع أجرة المواصلات:-

فوجئ المواطنين في مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022، بقيام الحكومة المصرية بنشر قرار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا رقم 139 لسنة 2022، برفع أسعار البنزين في مصر بقيمة 25 قرش، على أن يبدأ سريان هذا القرار في كل محطات البنزين اعتباراً من صباح الجمعة الموافق 4 فبراير 2022 بداية من الساعة التاسعة صباحاً، ويمكن التعرف على أسعار البنزين الجديدة، من خلال قرار وزير البترول التالي:-

ووفقاً لهذا القرار فقد أصبحت أسعار البنزين الجديدة والتي سوف يتم العمل بها حتى شهر أبريل المقبل، وفقاً للجدول التالي:-

المنتج السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة بنزين 80 7 جنيه 7.25 جنيه بنزين 92 8.25 جنيه 8.50 جنيه بنزين 95 9.25 جنيه 9.50 جنيه السولار 6.75 جنيه 6.75 جنيه

التنمية المحلية تكشف حقيقة رفع أجرة المواصلات:-

أكدت وزارة التنمية المحلية بأن قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 والمتضمن زيادة أسعار البنزين بمقدار 25 قرش، لن يترتب عليه رفع أجرة أو تعريفة ركوب المواصلات والسرفيس وغيرها من وسائل النقل، حيث أن القرار لم يتضمن زيادة سعر السولار، وكافة وسائل النقل أو اغلبها تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي في مصر الآن، وبالتالي فإنه لن تكون هناك زيادة في تعريفة ركوب المواصلات في مصر.

وقد وجهت وزارة التنمية المحلية تعليمات للسادة المحافظين والمسئولين في كافة المحافظات بضرورة تكثيف حملات الرقابة على وسائل النقل، حتى لا يكون هناك استغلال للمواطنين، وضرورة تشكيل حملات مشتركة بين الادارة العامة للمرور ومديريات التموين وإدارات المواقف، من أجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحيلولة دون قيام السائقين وقائدي السيارات من استغلال المواطنين بشأن زيادة تعريفة ركوب المواصلات.