/677306/حادث-تصادم-سيارة-ودراجة-بخارية-ببني-سويف-يسفر-عن-إصابة-شخصين

شهد طريق "ننا ـ اهناسيا" أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا، اصابة شابان بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ولك بسبب حادث سير، وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة ناريةـ وعلى الفور تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

دوت الخليج

هذا وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "ننا ـ اهناسيا" أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه إصابة شابين.

حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية ببني سويف يسفر عن إصابة شخصين

وتم الانتقال لمكان الحادث وتبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، حيث نتج عنه إصابة كل من: احمد ربيع عبدالعظيم، ١٨ عامًا، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ومحمود طارق عبدالغفار ١7 عامًا، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، يقيمان بمركز إهناسيا.

نقل المصابين

حيث دفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعلم الاسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن الواقعة.