«رُده إلى حضن أمه سالمًا».. دعاء نجوم الفن يزلزل السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة لإنقاذ ريان

/677315/رده-إلى-حضن-أمه-سالما-دعاء-نجوم-الفن-يزلزل-السوشيال-ميديا-بالساعات-الأخيرة-لإنقاذ-ريان

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي لقصة الطفل المغربي ريان، أحد ضحايا بئر على عمق 32 مترا، وبدأ العديد من نجوم الفن في الوطن العربي في متابعة الحادث الأليم، ومحاولة إخراج الطفل الذي تبقى على خروجه ساعات قليلة جدا ينتظرها العديد من الجمهور في الوطن العربي على أحر من الجمر.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير دعوات نجوم الفن للطفل ريان

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي غير حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة الطفل مرفقة عليها هشتاج «ظل قويا»، وعلقت عليها قائلة «يارب ريان يرجع لحضن أمه، طفل مغربي وقع في بير، يارب فرحانا بأنقاذه».

نبيلة عبيد

في حين كتبت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، مرفقة صورة من كواليس انتظار الأهالي خروج ريان: «اللهم نجي ريان كما نجيب يوسف نت البئر وذا النون من بطن الحوت، قلوبنا مع المغرب الحبيب، وعائلة ريان، الطفل خطف القلوب، يارب نجيه».

نانسي عجرم وهاني رمزي

وكتب هاني رمزي قائلا: «يا رب أكتب السلامة للطفل ريان وأرجعه لأهله سالما».

في حين كتبت نانسي عجرم، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «أنظار وصلوات العالم مع الطفل ريان وأهله، يا رب تحميه وترده سالم وتخفف من وجعه».

محمد عبد الرحمن

وكان قد طالب الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن متابعيه بالدعاء للطفل الصغير، في تدوينة على موقع «تويتر»، قائلا: «كل الناس في صلاة الجمعة تدعي للطفل ريان ربنا يفك كربه، يا رب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في هذا اليوم العظيم»، بينما دون الفنان هاني رمزي قائلا: «يا رب أكتب السلامة للطفل ريان وأرجعه لأهله سالما».

محمد هنيدي وبسمة وهبة

ونشر محمد هنيدي صورة ريان في البئر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها معلقًا بآية قرآنية "فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ"، وتابع "ربنا يرجعه سالم يا رب".

وتعاطفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مع ماسأة الطفل ريان، حيث نشرت صورته بالبئر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها في تأثر شديد قائلة: "يارب بحق ما حميت يونس في بطن الحوت.. احمي الطفل ريان وآنس وحشته وآمن روعته ورجعه لحضن أمه وأبيه".