/677316/أحمد-العوضي-يدعم-الطفل-المغربي-ريان-وأهله-بالدعاء

أُثيرت حالة من الجدل في الأيام الماضية، بسبب الطفل ريان المحتجز فى بئر منذ أكثر من 65 ساعة، وتعاطف بعض فنانين العرب بسبب واقعة الطفل المأساوية.

دوت الخليجيرصد تعاطف الفنان أحمد العوضي للطفل ريان المحتجز بداخل البئر منذ أكثر من 65 ساعة

وكان من بين هؤلاء النجوم، الفنان أحمد العوضي الذي نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة للطفل ريان البالغ 5 سنوات قائلاً: ”اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سألت به اعطيت اللهم اخرجه من الضيق كما اخرجت يونس من بطن الحوت ورده الي والديه سالما”.

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

من ناحية أخرى، احتفل أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال توجيه بعض الرسائل الرومانسية ومغازلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر العوضي مجموعة صور من حفل عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”: “بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا”.

العوضي يستجيب لحسام بوجي

في موقف إنساني استجاب الفنان أحمد العوضي، لأمنية ضحية التنمر «حسام بوجي» بعدما تمنى رؤيته هو والفنان أمير كرارة، ليحقق الأول ذلك فعليا، ويخبره بسلام أميرة كرارة له، ووجه العوضي رسالة دعم لبوجي قال فيها: “من يتنمر على الشكل إنسان غير سوي، فالرجل ليس بشكله وإنما بسلوكه وشهامته وجدعنته”.

وتابع: “مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك”.

واستكمل العوضي حديثه مع حسام بوجي، قائلا: “متضايقش نفسك، وتخش تقرأ الكومنتات اللي بتضايق، عين بتحب وألف بتكره، أنا هبقى مشهور بسببك، وإن شاء الله تطلع والدتك الحج وعمرة كمان”.

وأضاف: “أنا مبسوط إني كنت مع حسام انهارده، متشغلش بالك بأي كلام وحش يشغل عن طريقك، الكلام الحلو بس كمل بيه ومتركزش على الكلام التاني.. عاوزك تقدم أغنية كده على الرايق مفيهاش كلمات خارجة حاجة كدة الناس تحبها”.