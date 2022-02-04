محافظ بنى سويف يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمخابز البلدية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط الأسواق.





وذكر بيان صدر عن المحافظة، اليوم الجمعة، أن تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكرى، تضمن الإشارة إلى رصد 15 مخالفة تموينية تنوعت التصرف فى 150 كجم من الدقيق المدعم بما يعادل 3 أجولة زنة 50 كجم، ونقص وزن فى رغيف الخبز المدعم، وعدم نظافة أدوات التجهيز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وذلك خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين الواسطى متمثلة فى مكتب تموين قريتى إطواب وقمن العروس.

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