حملات مكثفة فى عدة محافظات للتأكد من عدم زيادة أسعار المواصلات والأجرة

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة البحيرة كلف المحافظ هشام آمنة، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من عدم زيادة فى أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسى والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها بعد قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوى على أنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه ارتفاع طفيف بقيمة 25 قرش / لتر لتكون الأسعار كالتالى 50ر9 جنيه / لتر بنزين 95، و50ر8 جنيه / لتر بنزين 92، و25ر7 جنيه / لتر بنزين 80، وتثبيت أسعار السولار والكيروسين وكذلك المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، مشددا على رصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى محافظة كفر الشيخ، وجه المحافظ جمال نور الدين، بضرورة المتابعة المستمرة، للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة وعدم زيادة فى أسعار المواصلات والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، موجها جميع الإدارات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل فى حالة وجود أى مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى محافظة الغربية، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمى، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة الغربية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.

ووجه المحافظ - فى بيان - كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بالتواصل الفورى مع الرقم (01281189769) والمخصص من إدارة مواقف الغربية فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وفى محافظة مطروح، أعلن المحافظ خالد شعيب، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أنه وجه بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة ومباحث المرور؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وناشد المحافظ، جموع المواطنين بالتواصل الفورى على رقم هاتف (0464933158) غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية فى المراكز والمدن، حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وفى محافظة بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، عدم الزيادة فى تعريفة الأجرة المقررة على المواصلات، منعا للاستغلال أوالمغالاة على المواطنين، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدا وهى "25 قرشا فقط" فى أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (دون المساس بأسعار السولار)، والتى أقرتها لجنة التسعير التلقائى المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى.

وشدد المحافظ على عدم السماح بأى مخالفات فى هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، بجانب تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين فى هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على "فيسبوك" والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.