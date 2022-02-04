الأزهرى خلال تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر: يدخر الله لهم فضلا فى الآخرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، يرافقه محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، حفل ختام الدورة السابعة على التوالى لمسابقة النائب المرحوم "على عبد العزيز العديسى" لتكريم حفظة القرآن الكريم والمحفظين والمحكمين للمسابقة على مستوى محافظة الأقصر، والذى أقيم بمسرح المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، حيث تم خلال الحفل تكريم نحو 91 من حفظة كتاب الله، على أربعة مستويات.

من جانبه، أكد نائب المحافظ أن مبادئ الدين الإسلامى السمح يدعونا جمعيا إلى حب الخير والتسامح والتعايش وبذل الجهد فى إنهاء واجباتنا والصدق فى معاملاتنا فيما بيننا، معبرا عن سعادته بتنظيم مثل هذه المسابقات على أرض الأقصر لأنها مجمع الأديان والحضارات.

وأعرب عن فخره بتكريم أبناء الأقصر المتميزين من حفظة القرآن الكريم، متمنيا أن تخرج الأقصر أجيالا وطلائع ورواد أوائل سواء من التعليم الأزهرى أو العام حتى يصبحوا قدوة يحتذى بها.