عاجل- متحدث الوزراء: الحكومة قادرة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن استجابة للحكومة لمطالب المجالس التصديرية مكن الدولة من الوصول إلى هذا الرقم من الصادرات، مؤكدًا أن الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم طموح وليس من المستحيل تحقيقه إذا ما خلصت الجهود واستمرت الحكومة فى التنسيق مع المجالس التصديرية لحل مشاكلهم، لافتا إلى أن الحكومة قادرة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن التوازن بين الملاك والمستأجرين مشكلة معقدة ومستعصية على الحل، ولكن الحل ليس مستحيلا، وتم البدء بالفعل بلقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وأكد على ضرورة الوصول إلى حل يراعى ظروف الطرفين.