أندريه زكى يزور مدارس السلام الإنجيلية بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل، والقس محروس كرم، راعى الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الأقصر، وهالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلى.

ومارثا محروس، مدير مدرسة السلام الأقصر عربى، وميرفت ميلاد، مدير مدرسة السلام الاقصر للغات، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ ناصر صادق، شيخ كنيسة الكوم الأخضر الإنجيلية بمغاغة المنيا، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.