الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ببكين (صور)

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رياضي عن مشاركة عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة الصينية "بكين". ونشر "راضي" صورا للرئيس خلال مشاركته حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة الصينية "بكين".

وانطلق، بعد ظهر اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر"، وكجزء من الحفل، أقيم طابور عرض للرياضيين بمشاركة 91 وفدًا ممثلاً للدول المشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.

ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.

ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109 مسابقات، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.