/677311/موسيماني-لا-توجد-مبررات-في-مباراة-الأهلي-ومونتيري-بكأس-العالم

أشار سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي إلى أنه يتمنى التوفيق للاعبي الأهلي الدوليين والتتويج مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية، كما أكد على رسالة بيتسو موسيماني، المدير الفني خلال غيابة في الحجر بعد إصابة بفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي ومونتيري، في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها الأراضي العربية الإماراتية.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي لديه ثقة كبيرة في كل اللاعبين المتواجدين مع الفريق في الإمارات، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر قد يكون أحد الحلول المرشحة للعب في مركز رأس الحربة.

بيتسو موسيماني قبل لقاء مونتيري

وعن تصريحات المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأضاف: "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".

جمهور الأهلي

وأكمل: "جمهور الأهلي يقدر الظروف التي يمر بها الفريق، لكننا كنا نفضل أن تقام البطولة في وقت مناسب حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع في البطولة".

واختتم قمصان تصريحاته قائلًا: "لا نبحث عن مبررات وسوف نبذل أقصى ما لدينا كجهاز فني لتقديم عرض قوي في مباراة مونتيري، لأنها ستفتح الطريق أمامنا لتحقيق طموحاتنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخة، والتي حصد من خلاها ميداليتين برونزية في البطولة، الأوى في عام 2006، والثاني في الموسم الماضي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.