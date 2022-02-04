/677313/كيروش-عن-غيابه-أمام-السنغال-هيا-نحو-أرض-الأحلام-وجاهز-لدفع-ثمن-هذا-العقاب

كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن فخره بعقوبة إبعاده عن مباراة أبناء النيل أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وقال كيروش فخور بإبعادي فداءً للمنتخب ولاعبيه وشعبه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام، أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

وأضاف كيروش: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري: "سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

لجنة الإنضباب بالاتحاد الإفريقي

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عاقبت كارلوس كيروش بالإيقاف مباراتين و10 آلاف دولار غرامة، على خلفية طرده في مباراة أمس الخميس، أمام الكاميرون في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، والتي فاز بها المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.

منتخب الكاميرون أمام مصر

بدأ منتخب الكاميرون يتحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.