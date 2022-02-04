/677314/سلبية-مسحة-عمرو-محب-قبل-لقاء-الأهلي-ومونتيري-بمونديال-الأندية

تواجد عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، في المران الختامي للأهلي الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان باستاد نادي الوحدة، استعدادًا لمباراة مونتيري المكسيكي المقرر إقامتها مساء غد السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي سلبية عمرو محب قبل مواجهة الأهلي ومونتيري، بشرة سارة لجمهور القلعة الحمراء، ليكون متواجد على دكة الجهاز الفني للفريق أمام مونتيري، ويكون متواصل مع المدير الفني بيستو موسيماني، الغائب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتواجد محب مع الجهاز الإداري للفريق بعد وصوله إلى أبو ظبي والتأكد من سلبية المسحة الثانية التي أجراها في الإمارات.

وأجرى لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء بعثة الأهلي المسحة الطبية الخاصة بالمباراة صباح اليوم الجمعة.

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري على قراءة الفاتحة في بداية المران الرئيسي للفريق على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك غدًا السبت في بداية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، والمحدد لها السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

بيتسو موسيماني قبل لقاء مونتيري

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأضاف: "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".

جمهور الأهلي

وأكمل: "جمهور الأهلي يقدر الظروف التي يمر بها الفريق، لكننا كنا نفضل أن تقام البطولة في وقت مناسب حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع في البطولة".

واختتم قمصان تصريحاته قائلًا: "لا نبحث عن مبررات وسوف نبذل أقصى ما لدينا كجهاز فني لتقديم عرض قوي في مباراة مونتيري، لأنها ستفتح الطريق أمامنا لتحقيق طموحاتنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخة، والتي حصد من خلاها ميداليتين برونزية في البطولة، الأوى في عام 2006، والثاني في الموسم الماضي.