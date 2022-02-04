/677322/قبل-أخذ-الرأي-النهائي-المنشآت-السياحية-والفندقية-ملزمة-بهذه-الشروط-عند-الترخيص

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة الإسبوع المقبل، لاخذ الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية، بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعة.

دوت الخليج

المقومات السياحية في مصر

وجاء القانون باعتبار ان السياحة من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، كما أنها مصدر مهم لتوفير العملة الصعبة، حيث تمتلك مصر الكثير من المقومات السياحية التى تؤهلها للوصول إلى الريادة وتبوؤ موقع متقدم بين دول العالم ذات المقاصد والمعالم السياحية، ويمثل التطور فى قطاع السياحة وما يقدمه من إيرادات أحد الرهانات الأساسية بين البلدان ذات الطابع السياحى، لذا لا يجب أن يعتمد تطوّر قطاع السياحة فى مصر على توافر الموارد السياحية ومناطق الجذب السياحى فقط، وإنّما فى كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد فى تنمية السياحة وتحقيق إيرادات سنوية تتناسب مع ما تملكه مصر من مقومات.

المنشآت السياحية والفندقية ملزمة بهذه الشروط عند الترخيص

وحدد مشروع القانون الشروط التي يجب توافرها بترخيص المنشأت السياحية، ونصت المادة 9 : يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما انه ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.