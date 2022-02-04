/677323/علا-رامي-عن-أزمة-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-منى-زكي-السبب

تحدثت الفنانة علا رامي عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، مشيرة إلى أن هذا الهجوم سببه الأول والأخير هو صدمة الجمهور في الفنانة المصرية منى زكي، أما عن الفيلم فهو لا يوجد به أي مشهد خارج يستعدي كل هذه الضجة.

دوت الخليج يرصد رأي علا رامي في فيلم أصحاب ولا أعز الذي تخوض بطولته منى زكي

وقالت علا رامي خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «أعجبت برأي زميلتي رانيا محمود ياسين عن فيلم أصحاب ولا أعز، لأني أعتقد أن الهجوم على الفيلم بسبب صدمة الجمهور في الفنانة منى زكي».

وأضافت موضحة وجهة نظهرها: «الجمهور اعتاد على أدوار منى زكي التي تظهر بها وهي فتاة لطيفة أو الأعمال الاجتماعية، وفوجئ الجمهور بعد طرح الفيلم بدور مختلف».

علا رامي تدعم فيما أصحاب ولا أعز

واختتمت علا رامي حديثها داعمه فيلم أصحاب ولا أعز، فقالت: «لا يوجد به أي مشهد عري أو مشهد خارج، والفيلم حلو جدا ومنى زكي أدت بالدور على أحسن وجه».

فريق عمل فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.

أحداث فيلم أصحاب ولا أعز

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الأيام الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.